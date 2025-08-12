Rifiuti lanciati dalle auto, dalle multe all’arresto: cosa si rischia

Introduzione

Con il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi), gettare un rifiuto da un’auto o un veicolo a motore, in marcia o in sosta, può costare caro e la multa può arrivare anche a casa giorni dopo. Non è più necessario che una pattuglia sia presente sul posto al momento in cui viene compiuto il gesto che crea gravi danni all’ambiente. “Finalmente - è il commento a Il Corriere della Sera di Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona e referente Anci per Viabilità Italia -, perché non è solo una questione di decoro urbano: un rifiuto lanciato da un mezzo può colpire un motociclista o costringere il veicolo dietro a una frenata improvvisa, provocando magari un tamponamento a catena. E, se finisce in un tombino o in un fosso, diventa un danno ambientae. Ora potremo intervenire in modo più efficace grazie alle telecamere”. Ma cosa si rischia?