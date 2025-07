Cani in auto, le regole per il trasporto di animali domestici

In giorni di spostamenti per le vacanze spesso dobbiamo portare con noi in auto il nostro animale domestico, che sia un cane o altro. Per viaggiare in sicurezza (sia per noi che per l'animale) è importante conoscere le regole previste dal Codice della Strada

Durante le vacanze ci capita di dover trasportare i nostri animali domestici in auto per viaggi anche lunghi. Trasportare il cane, il gatto o altro in modo corretto è molto importante per la sicurezza di tutti. Un animale non adeguatamente sistemato può distrarre il conducente, rischiare di ferirsi in caso di frenate improvvise o incidenti, o diventare un pericolo per le altre auto.

Cosa dice in merito il Codice della Strada

Il trasporto di animali in auto in Italia è regolato dall'articolo 169 del Codice della Strada. La legge prevede che gli animali, come cani e gatti, possano essere trasportati liberamente purché siano custoditi in modo sicuro, ad esempio in apposite gabbie o trasportini, oppure nel vano posteriore dell'auto separato da una rete o altro mezzo idoneo. È fondamentale che gli animali non siano trasportati in modo da costituire pericolo o impedimento alla guida o essere proiettati in avanti in caso di frenata o incidente.

Riportiamo qui di seguito il comma 6 dell'articolo 169 del Codice della Strada:

"6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri"