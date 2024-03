Mit, arriva la bodycam per i capitreno di Trenitalia

Una bodycam per segnalare casi di minaccia, aggressione o comportamenti violenti. È l’innovazione di Fs Securitu e Trenitalia Tpr, come rende noto il Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti. La proveranno, per la prima volta, in Emilia-Romagna trenta capitreno, che, volontariamente, hanno aderito alla sperimentazione locale.