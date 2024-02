Trenitalia, misure su bagagli e multe: le nuove regole per chi viaggia

Dal 1° marzo, per salire sui treni, sarà obbligatorio riporre in una sacca biciclette ( pieghevoli e non) e monopattini elettrici. Per chi non si adegua alle nuove regole è prevista una sanzione di 50 euro

La bicicletta pieghevole a bordo

La bici si potrà trasportare a condizione che sia opportunamente chiusa, spenta (se elettrica) e riposta in un'apposita sacca, le cui dimensioni non devono essere superiori a 80x110x45 centimetri. In caso contrario, non si potrà accedere a bordo. La bicicletta deve essere collocata esclusivamente negli appositi spazi dedicati ai bagagli e non si può riporre la sacca in prossimità delle porte di accesso al treno, nei vestiboli e nei corridoi di transito. Dovranno essere riposti in una sacca anche i monopattini elettrici, fermo restando che, come per le bici, si potrà portare gratuitamente un solo dispositivo.