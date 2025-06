Poste Italiane lancia il nuovo buono fruttifero 100: come funziona

Per i titolari di un libretto di risparmio ordinario o di uno Smart non abilitato ai servizi dispositivi online resta in ogni caso la possibilità di acquistare il buono 100 presso un qualsiasi ufficio postale. In questo caso occorre portare un documento di identità valido e il codice fiscale. Per evitare code agli sportelli, è possibile poi prenotare un appuntamento dal sito ufficiale o dall’app di Poste Italiane