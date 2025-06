Inps, dal 1° luglio attivo servizio di videochiamata per i cittadini

La prossima settimana il servizio di videochiamata per i cittadini con l'Inps parte in via sperimentale solo in alcune regione: Lombardia, Liguria e Calabria. In tutte queste sedi, si potrà prenotare l’appuntamento in videochiamata nel giorno dedicato ascolta articolo

Dal primo luglio 2025 l’Inps inaugura una nuova stagione di dialogo diretto e digitale con i cittadini: parte, infatti, in via sperimentale in alcune regioni, il servizio di videochiamata che permetterà di parlare “faccia a faccia” con un funzionario, senza spostarsi da casa. Grazie a una piattaforma intuitiva, anche chi ha poca dimestichezza con il digitale potrà così interagire facilmente con un funzionario esperto, condividere documenti in tempo reale e ricevere risposte puntuali come se l’incontro avvenisse in presenza.

In via sperimentale nelle regioni della Lombardia, Liguria e Calabria L'avvio della sperimentazione riguarderà in prima battuta le sedi Inps della Lombardia presso la Direzione provinciale Cremona; Agenzia territoriale di Crema; Direzione provinciale di Lodi; Agenzia territoriale di Codogno; Filiale metropolitana di Milano; Agenzia complessa di Milano Nord; Agenzia complessa di Milano Est. Nella regione della Liguria presso la Direzione provinciale di Genova; Agenzia complessa di Sestri Levante; Agenzia complessa di Genova Sestri Ponente. E in Calabria presso la Direzione provinciale di Cosenza; Direzione provinciale di Reggio Calabria. In tutte queste sedi, si potrà prenotare l'appuntamento in videochiamata nel giorno dedicato.

Prenotare è facile Dal portale Inps, nell'Area MyINPS; tramite l'App Inps Mobile, 'Sportelli di sede', chiamando il contact center (803164 da rete fissa, 06164164 da cellulare); presso gli sportelli di Prima accoglienza Inps. Il giorno fissato per l'appuntamento l'utente riceverà una notifica nella sua area personale con il link alla videochiamata. Basterà un click all'orario concordato per accedere allo sportello digitale.