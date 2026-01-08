Eurostat cambia l'indice dell'inflazione: dal 2026 entreranno anche i giochi d'azzardo, che saranno inclusi nella categoria "Ricreazione, sport e cultura"

Eurostat introduce importanti novità nel modo in cui misura l’inflazione nell’Unione europea. L’istituto statistico europeo ha annunciato una revisione metodologica dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca/Hcip), lo strumento utilizzato per confrontare l’andamento dei prezzi tra i Paesi membri.

A partire dal 4 febbraio 2026, l’indice sarà calcolato utilizzando la nuova Classificazione europea dei consumi individuali per finalità (Ecoicop v2), aggiornata e allineata alla classificazione dei consumi individuali per finalità delle Nazioni Unite (Coicop Onu 2018). Il cambiamento mira a consentire una maggiore comparabilità tra i dati europei e quelli prodotti a livello globale.