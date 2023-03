6/9

L'Inflazione è "alta ma in calo": la stima nelle 'previsioni di primavera' di Confindustria è che scenda al +6,3% in media nel 2023 ed al +2,3% in media nel 2024. Con "l'energia in calo e gli alimentari no". Sulla crescita la sintesi è: "calo a inizio 2023 e poi ripartenza lenta". Il primo trimestre 2023 è visto ancora in contrazione, "poco più ampia di quella di fine 2022”. Nel secondo e terzo trimestre 2023 "invece è probabile un rimbalzo statistico”