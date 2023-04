Economia

Emergono alcuni dettagli sul nuovo strumento di contrasto alla povertà. Come si legge nella bozza del decreto, che sarà esaminato il primo maggio, potrà essere chiesto solo dalle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili, minori o over 60. Potrà arrivare a 500 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). Per le persone non disabili tra i 18 e i 59 anni in situazione di povertà, arriva invece lo 'Strumento di attivazione' (Sda)