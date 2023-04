Secondo giorno di visita a Londra per Giorgia Meloni

Secondo giorno di visita a Londra per la premier Giorgia Meloni. In programma per oggi, 28 aprile, c’è un ricevimento all’ambasciata italiana, alla presenza di investitori e imprenditori italiani e britannici, dove sarà presente anche il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, nella capitale inglese con un'agenda parallela concentrata sulla promozione del made in Italy. Ieri, Meloni ha incontrato a Downing Street il primo ministro Rishi Sunak per un colloquio durato circa due ore. I leader hanno siglato un memorandum su difesa e migranti, con iniziative congiunte anche su clima, energia ed economia. Comune la posizione di Roma e Londra sul dossier Ucraina.

Proteste a Londra e tensioni a Roma

La prima giornata di trasferta londinese della premier non è stata del tutto tranquilla. Mentre a Downing Street si incontravano i due primi ministri, una ventina di attivisti di gruppi anti-razzisti della sinistra radicale britannica hanno protestato contro la presenza di Meloni. "Meloni fascista" e "Meloni out, refugees in” (“Meloni fuori, i rifugiati dentro”) sono alcuni dei cori che si sono sentiti in strada, insieme a “Bella Ciao” (in italiano). La premier ha commentato quanto successo: "Ho sentito gente che contestava e gridava: ho chiesto al primo ministro britannico Sunak ma lui mi ha risposto 'qui c'è sempre qualcuno che protesta’”. Sui cori: "Erano contro di me? Bene, finalmente, è una buona notizia. Non vengo contestata da un po' di tempo e cominciavo a preoccuparmi", ha aggiunto- Giornata difficile anche a Roma, dove la risoluzione della maggioranza al Def sullo scostamento di bilancio non è riuscita a ottenere la maggioranza richiesta per passare: servivano 201 voti, ne mancavano ancora sei.