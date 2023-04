Sondaggio, Terzo Polo diviso perde voti. 25 Aprile unisce gli italiani

8/17 ©Ansa

Guardando agli schieramenti, gli elettori Pd per la quasi totalità condannano senza appello Mussolini, trovano che l’antifascismo sia tutt’altro che anacronistico, il movimento partigiano importante per la liberazione d’Italia, il 25 Aprile una festa che unisce. Anche per la maggioranza degli elettori FdI (55%) il 25 Aprile non è una festa divisiva. La “divisività” sembra essere legata all’età: tra gli under 35 questo percepito è più forte. Gli elettori FdI, a differenza di Pd e M5S, rigettano l’attualità dell’antifascismo e la presenza di un pericolo fascista