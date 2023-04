La Russa: "Nella Costituzione non c'è l'antifascismo". È polemica

8/12 ©Ansa

Per il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, negare le radici antifasciste “è un errore e una offesa alla memoria di chi ha combattuto per liberare il nostro Paese". La Carta, dice, “è antifascista non tanto e non solo per la XII Disposizione transitoria e finale, quanto perché ogni singolo articolo della Costituzione, soprattutto nella parte in cui si dichiarano i principi fondamentali sui quali si regge la Repubblica, è scritto in modo chiaro in antitesi con le teorie e la prassi del fascismo"