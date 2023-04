Borseggiatrici metro, aggredito Matthia Pezzoni del Comitato Sicurezza di Milano

Matthia Pezzoni, presidente del Comitato Sicurezza per Milano, sarebbe stato aggredito alla fermata Duomo del capoluogo lombardo prima da tre donne e poi da un giovane che si trovava con loro. Pezzoni che da tempo denuncia l'attività delle borseggiatrici, stava filmando le tre in azione in metro. A denunciare l'episodio è la pagina Instagram "Milano Bella da Dio" che ha pubblicato anche alcune foto di Pezzoni con un occhio pesto e il volto insanguinato. La conferma arriva dalla questura, che ha riferito come la Polmetro sia intervenuta dopo che un 34enne è stato picchiato perché stava avvisando i passeggeri della presenza di borseggiatrici. Pezzoni è finito in codice verde al Policlinico. Da alcuni anni fa parte di gruppi che in metropolitana danno vita a delle ronde contro i furti delle borseggiatrici.