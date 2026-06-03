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Festa dell'arma dei carabinieri, Mattarella: "Parte integrante dell'identità dell'Italia"

Cronaca
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In occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma, il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti alla Forza Armata. "Le stazioni dei carabinieri sono un presidio della repubblica al quale i cittadini si affidano nel momento del bisogno", ha detto Mattarella

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"I carabinieri sono parte integrante dell'identità d'Italia". A dirlo, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Ne hanno accompagnato e ne accompagnano da oltre due secoli la storia nella concretezza della vita quotidiana ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini", ha aggiunto il capo dello Stato, ribadendo che "le stazioni dei carabinieri sono un presidio della repubblica al quale i cittadini si affidano nel momento del bisogno". 

L'incontro di Mattarella e il comandante dell'Arma al Quirinale

Per la ricorrenza, il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti alla Forza Armata. Dopo l'intervento di Luongo, capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti. 

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Roma - Il Presidente Sergio Mattarella all'Altare della Patria, oggi 2 giugno 2026. (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione)
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