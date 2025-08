Lazio, la regione aderisce al ferrobonus: un incentivo per la mobilità

“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Lazio di attivare il Ferrobonus regionale, con uno stanziamento di 300mila euro. Si tratta di una misura concreta e lungimirante, che va nella giusta direzione per sostenere il trasporto ferroviario delle merci e promuovere una logistica più sostenibile”. Lo dichiara in una nota il Presidente di FerMerci, Clemente Carta, a seguito dell’approvazione della misura da parte del Consiglio regionale del Lazio.

Quali sono i benefici del Ferrobonus?

Il Presidente dell’associazione dichiara che: “Gli incentivi – aggiunge – sono indispensabili, soprattutto in un momento in cui i costi operativi aumentano e molti operatori si trovano costretti a fare scelte difficili. Senza un sostegno stabile e strutturale, alcune tratte rischiano la chiusura, con gravi ricadute sulla logistica nazionale”. FerMerci ricorda che il Ferrobonus genera importanti benefici ambientali ed economici:“per questo – ha proseguito – gli incentivi devono essere considerati investimenti strategici per il futuro del Paese: migliorano la competitività delle imprese, riducono le emissioni di CO₂, abbattono le polveri sottili e contribuiscono in modo determinante agli obiettivi della transizione ecologica”. “Infine – ha concluso Carta – desidero esprimere il mio personale ringraziamento per questo importante risultato al Presidente Rocca, agli assessori regionali Ghera, Palazzo e Righini e a tutto il Consiglio regionale per il grande lavoro svolto”.