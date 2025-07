Fs, attivo su linea Av Roma-Napoli il primo sistema di allerta sismica

Ad annunciarlo, in una nota, è stata la Rete Ferroviaria Italiana sottolineando che il nuovo sistema, chiamato Early Warning Sismico (EWS), è in grado di rilevare le primissime onde sismiche grazie a una rete di sensori di ultima generazione. In pochi secondi, poi, Ews attiva automaticamente i protocolli di sicurezza per rallentare o fermare i treni in avvicinamento alla zona colpita