Incidente Cadore, donna che ha investito famiglia: sono in un baratro

Dopo l'arresto continuava a ripetere "Ich bin in einem Abgrund (sono in un baratro)" Angelika Hutter (CHI È), l'automobilista tedesca bloccata dalle forze dell'ordine dopo aver investito e ucciso con l'auto il 6 luglio a Santo Stefano di Cadore tre membri di una stessa famiglia: Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia (avrebbe compiuto 2 anni il prossimi 16 luglio) e la nonna materna Mariagrazia Zuin di 65 anni. La donna è piantonata in una camera del reparto di psichiatria dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Già da domenica infatti Hutter, per la quale ieri è stato convalidato il fermo per omicidio stradale plurimo, ha lasciato la cella del carcere femminile della Giudecca per essere trasferita nel nosocomio, dove si è chiusa nel mutismo più assoluto. Oggi il procuratore Paolo Luca riferirà in conferenza stampa ai giornalisti quanto è stato appurato fino a ora in fase investigativa.

"Sono in un baratro, non ricordo nulla" Il 7 luglio, il giorno dopo l'incidente, Angelika Hutter ha parlato con il suo difensore d’ufficio Giuseppe Triolo. Un incontro durato ben tre ore, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, con il supporto di un traduttore. "Non ricordo nulla di quello che è successo", avrebbe detto la donna al suo legale. Quest'ultimo in seguito ha riferito che "Angelika sta combattendo una battaglia interiore perché si sente addosso la responsabilità di aver ammazzato tre persone" e che "fa continuamente riferimento a quel 'baratro' ma non ricorda nulla dell’incidente, come avesse rimosso ogni cosa, come se lei non ci fosse stata". leggi anche Incidente nel Bellunese, il video dell'auto a forte velocità

Le indagini Ieri è stato convalidato il fermo della donna, ma nel corso dell'udienza di convalida, davanti al gip Enrica Marson e al legale della difesa, non c'è è stato il previsto interrogatorio bensì un dialogo tra i responsabili dell'Azienda sanitaria, del carcere e gli inquirenti per valutare se questo possa essere svolto in un prossimo futuro. La procura ha infatti deciso di procedere a valutazioni più accurate sullo stato mentale di Hutter. Intanto i carabinieri del Reparto Operativo di Belluno sono alla ricerca di altri testimoni e filmati delle telecamere, oltre a quello già recuperato da un negozio della zona. Cruciali saranno anche la perizia del consulente sul cellulare dell'indagata - per capire se mentre si trovava alla guida stesse chiamando o scrivendo a qualcuno - e l'accertamento tecnico sulla reale velocità dell’auto in quel tratto di strada dove il limite è di 50 km/h. Ieri a Santo Stefano di Cadore è stato proclamato il lutto cittadino: i negozi hanno abbassato la serranda e il consueto mercato settimanale si è svolto in forma ridotta. leggi anche Incidente nel Bellunese, convalidato il fermo di Angelika Hutter

La conferenza stampa In una nota il procuratore Paolo Luca ha spiegato che finora sono state fatte ricostruzioni "caratterizzate da imprecisioni e, talora, anche da vere e proprie fantasie, destinate a creare confusione e sconcerto nell'opinione pubblica". Quindi, si legge nel comunicato, "per evitare l'ulteriore diffusione di notizie inesatte o di fantasia e per consentire un'informazione rispettosa dei fatti e corretta, considerate anche le plurime richieste provenienti da giornali e televisioni, si rende necessario organizzare una conferenza stampa nel corso della quale la Procura fornirà le sole notizie compatibili col rispetto del segreto d'indagine". leggi anche Chi è Angelika Hutter, responsabile incidente a S. Stefano di Cadore