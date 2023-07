10/10 ©Getty

“La strada si sta trasformando sempre più spesso in un set, in cui però non c'è nulla di finto. Ben vengano le più stringenti misure previste dal Ddl di riforma del Codice della strada, che deve però iniziare presto il suo percorso nelle commissioni e in Parlamento, ma solo la presenza di più pattuglie le renderà poi effettive, altrimenti resteranno solo dei buoni intenti non osservati. Come oggi", ha concluso Biserni

Nuovo codice della strada, supercar dopo 3 anni per i neopatentati: le novità in arrivo