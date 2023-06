Incidente Casal Palocco, interrogatorio di garanzia per Di Pietro

Ieri intanto è arrivata l’ordinanza con cui il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il 20enne. Si legge che in 14 secondi il Suv guidato da Matteo Di Pietro, con a bordo altre 4 persone, ha raggiunto i 124 km orari, pochi istanti prima dell’impatto con la Smart. La misura cautelare per il conducente è scattata per il pericolo di reiterazione del reato, considerata l'"inconsapevolezza" del ragazzo, e per l'inquinamento delle prove, tenuto conto che "sono sparite le telecamere dal Suv". Nell'atto del giudice, che cita testimonianze e risultanze investigative, viene ricostruito quanto avvenuto nell’incidente, avvenuto mentre sul Suv gli youtuber erano intenti a fare riprese con telecamere e cellulari da postare sui social la "sfida" del collettivo TheBorderline. L'assenza di tracce di frenata - scrive il giudice - dimostra verosimilmente che la decelerazione improvvisa e rapidissima è stata conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'incidente". Per il gip, inoltre, la madre del piccolo aveva "inserito la freccia prima di svoltare" così come riferisce l'autista di un bus Atac.

Di Pietro ha “indole trasgressiva, potrebbe rifarlo”

"Il tratto trasgressivo dell'indole dell'indagato" rende "indispensabile l'adozione di una misura cautelare" per "fronteggiare il pericolo di reiterazione" del reato. Nell'ordinanza cautelare, 11 pagine scritte dal gip di Roma, Angela Gerardi, viene delineato il comportamento tenuto da Matteo Di Pietro, alla luce anche delle tracce di cannabinoidi trovate nel sangue del ragazzo e che hanno portato gli inquirenti a disporre verifiche di 'secondo livello' per accertare la quantità della sostanza assunta e a quando risale. Gli arresti domiciliari, a detta del giudice, sono la misura adeguata per il giovane che già in passato aveva messo in atto 'sfide' da postare online con il gruppo Theborderline mettendo a repentaglio l'incolumità "sua e degli utenti della strada". Una personalità definita dal magistrato "non tranquillizzante" alla luce del fatto che la sua fonte di reddito è legata alla realizzazione di video da pubblicare nel canale social che poteva contare su oltre 600 mila follower. Per il giudice "sussiste, quindi, il pericolo di inquinamento delle prove, così come ritenuto dal pubblico ministero, tenuto conto del mancato rinvenimento, all'interno della Lamborghini, delle due telecamere GoPro utilizzate per la registrazione dei video che, per come riferito dagli amici di Di Pietro erano in funzione e al momento dell'incidente utilizzate da uno di loro". Telecamere che forse sono state cercate dagli inquirenti nelle perquisizioni disposte pochi giorni dopo sia nell'abitazione dell'indagato, sia in quelle dei suoi amici che erano con lui sul bolide preso a noleggio, sia nella sede della società di cui era amministratore.