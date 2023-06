Incidente Casal Palocco, lo youtuber Matteo Di Pietro ai domiciliari

E' indagato per omicidio stradale e lesioni. Era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui la scorsa settimana è morto un bimbo di 5 anni

E' stato messo agli arresti domiciliari Matteo Di Pietro, il giovane youtuber alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui è morto un bimbo di 5 anni , a Casal Palocco, Roma. Nello scontro, avvenuto lo scorso 14 giugno, erano rimaste lievemente ferite anche la madre e la sorella minore del bambino. Di Pietro, 20 anni, è indagato per omicidio stradale e lesioni.

Indagini sulla dinamica dell'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Lo scontro tra la Smart su cui viaggiava la donna insieme ai figli e il Suv Lamborghini preso a noleggio è avvenuto non lontano dall'asilo frequentato dal piccolo Manuel. L'impatto è stato violento: un frontale con la Smart che si trovava sulla corsia opposta. La madre di Manuel, sentita dagli inquirenti, non è riuscita a fornire elementi utili sulla dinamica in quanto non ricorda nulla di quanto avvenuto. "Ricordo solo le fasi dopo l'incidente, la mia preoccupazione erano i bambini", avrebbe raccontato la donna nel corso dell'audizione davanti al titolare del fascicolo. La procura di Roma ha disposto una serie di consulenze per ricostruire quanto accaduto, con la verifica della velocità a cui viaggiava il Suv preso a noleggio e l'analisi dei cellulari dei cinque ragazzi che erano a bordo. L'obiettivo degli inquirenti è verificare l'esistenza di video, foto o comunicazioni utili alle indagini, soprattutto in relazione all'ipotesi della "sfida" da postare sui social, quella di restare il più a lungo possibile su una supercar.