Incidente nel Bellunese, oggi udienza di convalida di Angelika Hutter

Proseguono le indagini su quando accaduto il 6 luglio, quando la 32enne tedesca ha investito e ucciso tre persone fra cui un bambino di quasi due anni. Sul luogo della tragedia non sarebbero stati riscontrati segni di frenata e non è stata ancora esclusa alcuna ipotesi, dalla distrazione al gesto volontario. Cruciali le perizie sul cellulare e sulla velocità dell’auto

È prevista per oggi l'udienza di convalida di Angelika Hutter, la 32enne tedesca arrestata per omicidio stradale plurimo dopo aver investito e ucciso con l'auto - il 6 luglio a Santo Stefano di Cadore - tre membri di una stessa famiglia: Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia (avrebbe compiuto 2 anni il prossimi 16 luglio) e la nonna materna Mariagrazia Zuin di 65 anni. Si continua a indagare su quanto accaduto: sul luogo dell’incidente non sarebbero stati riscontrati segni di frenata e non è stata ancora esclusa alcuna ipotesi, dalla distrazione al gesto volontario.

I carabinieri del Reparto Operativo di Belluno sono alla ricerca di altri testimoni e filmati delle telecamere, oltre a quello già recuperato da un negozio della zona. Cruciali saranno anche la perizia del consulente sul cellulare dell'indagata - per capire se mentre si trovava alla guida stesse chiamando o scrivendo a qualcuno - e l'accertamento tecnico sulla reale velocità dell’auto in quel tratto di strada dove il limite è di 50 km/h. Secondo quanto riferito da un investigatore, l'Audi andava a velocità sostenuta, oltre i 70 km/h, quando ha travolto la famiglia che si trovava sul marciapiede e si è poi schiantata contro un palo dell'illuminazione.

La donna viveva in auto

Angelika Hutter si trova ora nel carcere femminile della Giudecca: è apparsa agli inquirenti come una persona “strana”. Non si sa ancora molto dei suoi spostamenti in Italia: a fine maggio era stata denunciata a Bolzano per il possesso di oggetti atti a offendere (un martello) nella sua auto. Il veicolo era anche il luogo in cui la donna viveva, come appurato dopo il ritrovamento all’interno di coperte, abiti e resti di cibo.