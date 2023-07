Incidente a Santo Stefano di Cadore, lunedì sarà lutto cittadino

La 31enne alla guida della vettura ha investito e ucciso Marco Antoniello di 48 anni, suo figlio Mattia di 2 anni e la nonna del bambino Mariagrazia Zuin di 65. Gli investigatori stanno cercando di capire le cause dello schianto che, secondo le ipotesi, sarebbero legate all'alta velocità e all'uso del cellulare da parte della donna al volante ascolta articolo

Lunedì 10 luglio sarà lutto cittadino a Santo Stefano di Cadore dove una donna tedesca di 31 anni, Angelika Hutter, che si trova in carcere a Venezia, alla guida di un'autovettura ha investito e ucciso tre componenti della famiglia Antoniello che stava camminando sul marciapiede: Marco di 48 anni, suo figlio Mattia di 2 anni e la nonna del bambino Mariagrazia Zuin di 65, tutti residenti a Favaro Veneto in provincia di Venezia. La comunità di Santo Stefano di Cadore ha annullato in segno di lutto la festa in piazzetta Baldissarutti prevista da oggi a domenica. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata celebrata una messa in suffragio delle vittime preso la chiesa di Santo Stefano.

L'incidente a Santo Stefano di Cadore L'automobilista è stata arrestata per omicidio stradale ed è stata portata nel carcere di Venezia. Gli esami tossicologici a cui è stata sottoposta dimostrano che al momento dell'incidente non era drogata o ubriaca. Di sicuro la sua Audi nera viaggiava a velocità molto sostenuta, ben al di sopra del limite dei 50 orari previsto in quel punto. Ne sono convinti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, notando l'assenza di qualunque segno di frenata, le condizioni disastrose della parte anteriore del veicolo e la distanza di una trentina di metri tra il punto dell'impatto e il luogo in cui sono stati scaraventati i corpi. Appena scesa dall'auto presa a noleggio Hutter è apparsa visibilmente in stato confusionale e non completamente presente a se stessa. A rendere increduli sia i testimoni dell'accaduto che gli stessi militari è stata soprattutto la sua totale indifferenza rispetto all'accaduto. La donna alcuni giorni fa era stata denunciata a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. approfondimento Incidente a Santo Stefano di Cadore, donna arrestata già denunciata

L'ipotesi dell'uso del cellulare Ora il lavoro degli investigatori si sta concentrando sulle cause più probabili di quanto avvenuto, forse concomitanti: l'altissima velocità e l'uso in quel momento del cellulare, due elementi che spiegherebbero la perdita di controllo improvvisa del veicolo. Per questo si stanno analizzando le cellule telefoniche agganciate e si continuano a raccogliere le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia. approfondimento Santo Stefano di Cadore, auto investe famiglia: 3 morti. Fermata donna