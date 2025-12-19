Venezuela, Trump: "Non escludo conflitto, Maduro sa cosa voglio"

Trump: "Maduro sa esattamente cosa voglio"

Il leader della Casa Bianca, inoltre, ha ricordato di aver ordinato nei giorni scorsi un "blocco" delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, annunciando che ci saranno ulteriori sequestri. "Non ne parlo", ha risposto Trump inizialmente quando gli è stato chiesto se queste azioni possano portare ad un vero e proprio conflitto, ma ha poi confermato anche che si tratta di una possibilità. "Dipende. Se sono abbastanza stupidi da continuare a navigare, continueranno a navigare fino a uno dei nostri porti", ha aggiunto il presidente amerciano. Trump, infine, ha evitato di chiarire se la destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro sia il suo obiettivo finale nel contenzioso con Caracas: "Lui sa esattamente cosa voglio. Lo sa meglio di chiunque altro", ha chiosato Trump.