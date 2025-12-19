Venezuela, Trump: "Non escludo conflitto, Maduro sa cosa voglio"

In un’intervista alla Nbc News il presidente degli Usa ha risposto ad una domanda diretta sulla possibilità di una guerra con Caracas: "Non la escludo, no", ha commentato il capo della Casa Bianca
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di un conflitto militare con il Venezuela, sostenendo che questa tipologia di ipotesi resta "sul tavolo". In un’intervista alla Nbc News, infatti, il tycoon ha risposto ad una domanda diretta sulla possibilità di una guerra con Caracas: "Non la escludo, no", ha detto.
Trump: "Maduro sa esattamente cosa voglio"
Il leader della Casa Bianca, inoltre, ha ricordato di aver ordinato nei giorni scorsi un "blocco" delle petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela, annunciando che ci saranno ulteriori sequestri. "Non ne parlo", ha risposto Trump inizialmente quando gli è stato chiesto se queste azioni possano portare ad un vero e proprio conflitto, ma ha poi confermato anche che si tratta di una possibilità. "Dipende. Se sono abbastanza stupidi da continuare a navigare, continueranno a navigare fino a uno dei nostri porti", ha aggiunto il presidente amerciano. Trump, infine, ha evitato di chiarire se la destituzione del presidente venezuelano Nicolás Maduro sia il suo obiettivo finale nel contenzioso con Caracas: "Lui sa esattamente cosa voglio. Lo sa meglio di chiunque altro", ha chiosato Trump.
Approfondimento
Usa-Venezuela, Trump ordina blocco navale delle petroliere sanzionate
Epstein, nuove foto rilasciate dai dem Usa: da Trump a Gates e Clinton
Ci sono Donald Trump e Bill Clinton, ma anche Woody Allen e Steve Bannon nel nuovo set di fotografie dell’archivio Epstein pubblicato oggi dai deputati democratici della Commissione di Vigilanza della Camera. Si tratta di immagini non datate che fanno parte delle migliaia consegnate dagli eredi di Epstein in esecuzione a un mandato del Congresso