Venezuela, Maduro: "Basta ingerenza illegale e brutale degli Usa"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha chiesto “la fine dell'ingerenza illegale e brutale” degli Stati Uniti, dopo che già da agosto scorso gli Usa hanno dispiegato un importante dispositivo militare nei Caraibi. E che nelle scorse ore hanno annunciato di aver sequestrato una petroliera, come confermato anche dalle parole di Donald Trump, in un momento in cui le tensioni tra Washington e Caracas sono già molto alte. "Abbiamo appena sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela, una grande petroliera, molto grande, la più grande mai sequestrata", ha dichiarato il tycoon. "Dal Venezuela chiediamo ed esigiamo la fine dell'ingerenza illegale e brutale del governo degli Stati Uniti in Venezuela e in America Latina", ha sottolineato con forza Maduro durante una manifestazione.

Gli Usa pubblicano il video del sequestro della petroliera venezuelana: "Era sanzionata"

Intanto, proprio sulla questione della petroliera venezuelana sequestrata la procuratrice generale americana Pam Bondi ha pubblicato su X un video che mostra personale armato Usa calarsi sulla nave da un elicottero, per poi muoversi sul ponte con le armi puntate. L'Fbi, Homeland Security Investigations e la Guardia Costiera degli Stati Uniti, col supporto del Dipartimento della Guerra, ha riferito, in questo senso, di aver "eseguito un mandato di sequestro per una petroliera utilizzata per trasportare petrolio sanzionato proveniente da Venezuela e Iran". Come scritto da Bondi, "per diversi anni la petroliera è stata sanzionata dagli Stati Uniti a causa del suo coinvolgimento in una rete illecita di trasporto di petrolio a supporto di organizzazioni terroristiche straniere. Questo sequestro, completato al largo della costa venezuelana, è stato condotto in modo sicuro e protetto, e la nostra indagine insieme al Dipartimento della Sicurezza Interna per prevenire il trasporto di petrolio sanzionato continua". Il sequestro è avvenuto in acque internazionali, ha dichiarato un alto funzionario statunitense, e si è svolto senza incidenti o vittime, sia tra il personale statunitense che tra l'equipaggio della petroliera. La nave, chiamata Skipper, trasportava greggio venezuelano, ha aggiunto il funzionario.