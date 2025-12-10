Usa-Venezuela, Trump: "Abbiamo sequestrato una petroliera"

Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti, specificando che si tratta della "più grande petroliera mai sequestrata". Il sequestro è avvenuto in un momento in cui le tensioni tra Washington e Caracas sono già molto alte ascolta articolo

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una grande petroliera al largo delle coste del Venezuela. Ad annunciarlo è stato Donald Trump, specificando che si tratta della "più grande petroliera mai sequestrata". Il presidente Usa ha aggiunto che è stata sequestrata "per una ragione molto valida". L'operazione avviene nel contesto di un massiccio rafforzamento militare statunitense nella regione, che include una portaerei, aerei da combattimento e decine di migliaia di soldati. Le fonti hanno affermato che l'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera statunitense ma non hanno specificato il nome della petroliera né il luogo esatto dell'intercettazione. Rivolgendosi ai giornalisti, il presidente Usa ha aggiunto: "Stanno succedendo altre cose, le vedrete più avanti".

Maduro: "Basta ingerenza illegale e brutale degli Usa" Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha “chiesto” “la fine dell'ingerenza illegale e brutale” degli Stati Uniti, che da agosto hanno dispiegato un importante dispositivo militare nei Caraibi e oggi hanno annunciato di aver sequestrato una petroliera. "Dal Venezuela chiediamo ed esigiamo la fine dell'ingerenza illegale e brutale del governo degli Stati Uniti in Venezuela e in America Latina", ha dichiarato Maduro durante una manifestazione organizzata lo stesso giorno della cerimonia di consegna del Premio Nobel per la pace a Oslo, alla quale non ha potuto partecipare la vincitrice, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado.