Venezuela, Usa aumentano presenza militare a Puerto Rico

Mondo

Gli Stati Uniti hanno aumentato la presenza del proprio esercito a Puerto Rico dispiegando aerei Osprey, navi militari e personale aggiuntivo. Il rafforzamento delle truppe è avvenuto mentre Washington intensifica la pressione sul Venezuela.

Venezuela, Usa aumentano presenza militare a Puerto Rico

