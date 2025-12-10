Nobel 2025, Machado: 'In Venezuela c’è terrorismo di Stato'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno, condanna il 'terrorismo di stato' del governo venezuelano.
