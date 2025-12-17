Usa-Venezuela, Trump ordina blocco navale delle petroliere sanzionate

"Il regime illegittimo di Maduro sta usando il petrolio proveniente da questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il terrorismo legato alla droga, la tratta di esseri umani, omicidi e rapimenti" ha scritto il presidente Usa su Truth. Il governo venezuelano replica: "Gli Stati Uniti vogliono rubare le nostre ricchezze". Prezzi del greggio in rialzo
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con un post pubblicato sul social Truth, ha annunciato di aver ordinato il blocco navale di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela. "Il Venezuela - ha scritto Trump - è completamente circondato dalla più grande armata mai assemblata nella storia del Sud America. E continuerà a crescere, e lo shock per loro sarà pari a nulla di ciò che abbiano mai visto prima, fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d'America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno rubato". "Il regime illegittimo di Maduro - ha aggiunto - sta usando il petrolio proveniente da questi giacimenti rubati per finanziare se stesso, il terrorismo legato alla droga, la tratta di esseri umani, omicidi e rapimenti. Il regime venezuelano è stato designato come organizzazione terroristica straniera". L'America, ha dichiarato Trump, "non permetterà a criminali, terroristi o altri Paesi di derubare, minacciare o danneggiare la nostra nazione e, allo stesso modo, non permettera' a un regime ostile di prendere il nostro petrolio, le nostre terre o altri beni, tutti i quali devono essere restituiti agli Stati Uniti immediatamente".
Il governo venezuelano: "Usa vogliono rubare nostre ricchezze"
Il governo venezuelano, da parte sua, ha definito "irrazionale" e una "minaccia grottesca" l'annuncio di Trump. "Il presidente degli Stati Uniti intende imporre, in modo del tutto irrazionale, un cosiddetto blocco militare navale al Venezuela con l'obiettivo di rubare le ricchezze che appartengono alla nostra patria", ha dichiarato il governo di Caracas in una nota. I prezzi del petrolio sui mercati asiatici sono in rialzo, dopol'annuncio di Trump.
Ansa/Sky TG24
