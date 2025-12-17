Regno Unito, media: verso il ritorno nel programma Erasmus nel 2027

L’ipotesi di un rientro nel 2027

Secondo The Times, The Guardian e la Bbc, l’accordo con l’Unione europea sarebbe ormai vicino e aprirebbe la strada al ritorno del Regno Unito nello schema denominato Erasmus Plus. Il Paese aveva partecipato al programma dal 1987 fino all’uscita dall’Ue, una scelta che aveva suscitato forte delusione nel mondo accademico. Pur non commentando le trattative in corso, il governo britannico lascia intendere che l’intesa sia prossima. Un portavoce ha dichiarato che il governo britannico non desiderava "commentare le discussioni in corso", ma la notizia è stata subito accolta con favore dalle università britanniche e dal terzo partito politico del Paese, i Liberal Democratici filoeuropei, che la considerano "un primo passo cruciale" verso un rapporto più stretto con l'Ue. Anche fonti negoziali citate dal Guardian parlano di un accordo già raggiunto, i cui dettagli verranno resi noti con l’annuncio ufficiale.