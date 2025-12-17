Regno Unito, media: verso il ritorno nel programma Erasmus nel 2027

L’intesa sarebbe vicina per il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus, lasciato con la Brexit. Secondo diversi media britannici, Londra potrebbe annunciare già oggi l’accordo con Bruxelles, che permetterebbe agli studenti britannici ed europei di tornare a scambiarsi periodi di studio dal 2027
La Gran Bretagna si prepara a rientrare nel programma europeo di scambio universitario Erasmus, lasciato quasi cinque anni fa dopo la Brexit. Secondo quanto riportato da diversi media britannici, il governo di Keir Starmer potrebbe annunciare già oggi un’intesa con Bruxelles che consentirebbe agli studenti del Regno Unito di partecipare nuovamente al programma a partire da gennaio 2027, e ai loro colleghi europei di tornare a studiare nel Regno Unito.
L’ipotesi di un rientro nel 2027
Secondo The Times, The Guardian e la Bbc, l’accordo con l’Unione europea sarebbe ormai vicino e aprirebbe la strada al ritorno del Regno Unito nello schema denominato Erasmus Plus. Il Paese aveva partecipato al programma dal 1987 fino all’uscita dall’Ue, una scelta che aveva suscitato forte delusione nel mondo accademico. Pur non commentando le trattative in corso, il governo britannico lascia intendere che l’intesa sia prossima. Un portavoce ha dichiarato che il governo britannico non desiderava "commentare le discussioni in corso", ma la notizia è stata subito accolta con favore dalle università britanniche e dal terzo partito politico del Paese, i Liberal Democratici filoeuropei, che la considerano "un primo passo cruciale" verso un rapporto più stretto con l'Ue. Anche fonti negoziali citate dal Guardian parlano di un accordo già raggiunto, i cui dettagli verranno resi noti con l’annuncio ufficiale.
Leggi anche
Pochi studenti stranieri, l’Università italiana non è attrattiva
"La scuola non è un cantiere", la manifestazione a Milano. FOTO
Armati di caschetti e gilet catarifrangenti, con fischietti e striscioni, genitori, studenti e docenti dell’Istituto Thouar Gonzaga di Milano sono scesi in piazza per dire che 'la scuola non è un cantiere'. Da anni alle prese con strutture fatiscenti, lavori iniziati e mai conclusi, aree recintate e aule inutilizzabili, chiedono agli enti competenti, Città metropolitana in primis, un intervento che possa portare alla conclusione dei lavori nell'istituto comprensivo