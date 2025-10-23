"La scuola non è un cantiere", la manifestazione a Milano. FOTO

Offerte Sky
"La scuola non è un cantiere", a Milano manifestazione dell'istituto Thouar Gonzaga. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto

Armati di caschetti e gilet catarifrangenti, con fischietti e striscioni, genitori, studenti e docenti dell’Istituto Thouar Gonzaga di Milano sono scesi in piazza per dire che "la scuola non è un cantiere". Da anni alle prese con strutture fatiscenti, lavori iniziati e mai conclusi, aree recintate e aule inutilizzabili, chiedono agli enti competenti, Città metropolitana in primis, un intervento che possa portare alla conclusione dei lavori nell'istituto comprensivo

