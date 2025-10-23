"La scuola non è un cantiere", la manifestazione a Milano. FOTO

7/9

Come se non bastasse, denunciano ancora, "anni fa sono stati appaltati i lavori di rifacimento delle facciate esterne della nostra scuola, dei serramenti e delle porte. A lavori iniziati la ditta assegnataria dell’appalto è fallita. Il risultato è che i lavori non sono mai stati finiti e che i materiali della ditta sono abbandonati nella nostra scuola. Una parte consistente dell’ingresso alla scuola è chiuso per ospitare materiali accatastati e spazzatura. I ponteggi sono ancora montati", "l’acesso per persone con gravi disabilità motorie è pericoloso"