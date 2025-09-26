L’odissea dei lavori mai finiti in un istituto scolastico di Milano

Cortili inagibili, aule chiuse per crolli e infiltrazioni, materiali mai portati via per il fallimento dell’impresa. È la situazione drammatica delle scuole elementari e medie di via Gentilino e via Tabacchi. La protesta dei genitori: "La scuola non è un cantiere, situazione intollerabile"

Una scuola su 10 in Italia non è a norma. La maggior parte degli studenti italiani frequenta edifici che non dispongono di tutte le certificazioni previste per essere in regola, nel peggiore dei casi fatiscenti. La fotografia impietosa è dell’ultimo dossier di Tuttoscuola sull’edilizia scolastica, elaborato sui dati del Ministero, mentre, secondo il report di Cittadinanzattiva, sono 71 i crolli negli edifici scolastici registrati tra settembre 2024 e settembre 2025, ancora in aumento rispetto al 2023/24 quando ne erano stati rilevati 69. Verrebbe da dire che la scuola italiana cade a pezzi ma, anche dove si lavora per cercare di migliorare le cose, il lieto fine è tutt’altro che scontato. Lo sanno bene docenti e alunni dell’Istituto comprensivo Thouar Gonzaga di Milano che si trovano a vivere una vera e propria odissea, tra lavori iniziati e mai finiti, imprese fallite e cantieri senza fine.

A denunciare ora la situazione il comitato di genitori "SOS Gentilino-Tabacchi, la scuola non è un cantiere", che ha deciso di alzare la voce di fronte a una situazione diventata ormai "intollerabile". “Da anni – dicono - centinaia di bambini e ragazzi frequentano la Scuola Primaria “Piolti de’ Bianchi – G. Stampa” e la Secondaria di Primo Grado “O. Tabacchi” in condizioni di grave disagio, con ampie aree inagibili e spazi ridotti a causa di lavori incompiuti e impianti pericolanti". Una condizione, accusano, "vergognosa e che offende la dignità dei bambini, docenti, personale tecnico amministrativo, dirigenza, genitori e famiglie, e dell’intera comunità scolastica".