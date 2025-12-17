Ucraina, oggi Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo. LIVE

Ucraina, governo frena su asset russi. Meloni alle Camere in vista del vertice Ue. LIVE
La Russia respinge le richieste di una tregua natalizia, chiude alla presenza di truppe Nato in Ucraina e rifiuta qualsiasi tipo di compromesso sul Donbass. Zelensky annuncia comunque che le proposte negoziate con gli americani saranno finalizzate entro pochi giorni, dopodiché gli Usa le presenteranno al Cremlino. L'Ue intanto spinge per l'intesa sull'uso degli asset russi alla vigilia del summit di giovedì, l'Italia resta cauta
in evidenza
La Russia respinge le richieste di una tregua natalizia, chiude alla presenza di truppe Nato in Ucraina e rifiuta qualsiasi tipo di compromesso sul Donbass. Il giorno dopo il vertice di Berlino che aveva alimentato speranze di pace, cala il gelo da Mosca. Zelensky annuncia comunque che le proposte negoziate con gli americani saranno finalizzate entro pochi giorni, dopodiché gli Usa le presenteranno al Cremlino. L'Ue intanto spinge per l'intesa sull'uso degli asset russi alla vigilia del summit di giovedì, l'Italia resta cauta. Oggi le comunicazioni della premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il leader della Lega Salvini: “Macron e Merz non riusciranno dove Napoleone e Hitler hanno fallito”. Plauso di Mosca. Ma per il presidente della Camera Fontana, “è la Russia ad aver fallito”.
Difesa russa: neutralizzati 94 droni ucraini
Novantaquattro droni ucraini sono stati distrutti durante la notte, la maggior parte dei quali, 31, sopra il territorio di Krasnodar. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in una nota. Tra questi, 31 droni sono stati abbattuti sul territorio di Krasnodar, 22 sulla regione di Rostov, dieci sulla regione di Voronezh e otto sulla regione di Saratov, precisa la comunicazione. Altri otto droni sono stati abbattuti sul Mar d'Azov e sul Mar Nero, quattro sulla regione di Volgograd e tre sulla regione di Bryansk.
Media: attacco a raffineria in Russia con droni Kiev
Esplosioni in una raffineria di petrolio nella città russa di Slavjansk-na-Kuban a seguito di un attacco con droni ucraini: lo riporta "The Kyiv Indepedent" citando il canale Telegram Exilenova+ , precisando che la notizia non e' stata ancora confermata dalle autorità ucraine. I raid, riferiscono i media, sono avvenuti poco prima di mezzanotte. Slaviansk-na-Kuban si trova nella Russia meridionale, vicino al Mar d'Azov e al Mar Nero a circa 300 chilometri dal confine nord orientale con l'Ucraina.
Tajani: Perplessità su uso beni russi congelati, meglio pensare ad altro"
'L'Italia ha una posizione di grande perplessità sulla base giuridica dell'utilizzo dei beni congelati russi'' per ''sostenere finanziariamente l'Ucraina''. Quindi ''forse sarebbe meglio pensare ad altre soluzioni, come ad esempio usare parte del bilancio comunitario o delle riserve comunitarie''. Lo ha dichiarato ieri sera il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Tg2Post.