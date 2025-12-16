Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Gli europei temono che il loro Paese non possa difendersi dalla Russia

Gabriele De Palma
©Ansa

Oltre la metà degli intervistati in un sondaggio condotto da Cluster 17 per Le Grand Continent ritiene alto il rischio di un attacco da parte di Mosca. Ma la percezione cambia molto a seconda della nazionalità delle persone interpellate

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ