Meloni oggi alle Camere per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue

Meloni oggi in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue

Politica
©Ansa

La premier è attesa alla Camera alle 11.30: l'intervento ruoterà intorno alla guerra in Ucraina e all'uso dei proventi degli asset russi congelati per Kiev. Poi il testo arriverà in Senato. Nella mozione della maggioranza un "aiuto multidimensionale" a Zelensky

ascolta articolo

La premier Giorgia Meloni è attesa in Parlamento per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025, che ruota intorno alla guerra in Ucraina e all'uso dei proventi degli asset russi congelati per Kiev. L'intervento di Meloni offrirà anche l'occasione per delineare la posizione del governo su diversi temi comunitari, tra cui sicurezza, energia e sistema produttivo europeo.

Il programma

Alla Camera dei deputati, le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni sono attese alle 11.30, con replica circa 2 ore dopo alle 13.30. La durata dei lavori prevista è di circa 4 ore e mezza. Per il Senato della Repubblica, è attesa la consegna del testo intorno alle 12.30 (dopo l'intervento alla Camera), con discussioni alle 16.30 circa e replica intorno alle 18.30.

La mozione della maggioranza

La mozione preparata dalla maggioranza parlerà di "aiuto multidimensionale" a Kiev, una categoria ampia che comprende anche la proroga degli aiuti militari italiani per il Paese guidato da Volodymyr Zelensky.

Approfondimento

Ucraina, oggi Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo. LIVE
