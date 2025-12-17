Meloni oggi alle Camere per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue

La premier è attesa alla Camera alle 11.30: l'intervento ruoterà intorno alla guerra in Ucraina e all'uso dei proventi degli asset russi congelati per Kiev. Poi il testo arriverà in Senato. Nella mozione della maggioranza un "aiuto multidimensionale" a Zelensky

La premier Giorgia Meloni è attesa in Parlamento per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18-19 dicembre 2025, che ruota intorno alla guerra in Ucraina e all'uso dei proventi degli asset russi congelati per Kiev. L'intervento di Meloni offrirà anche l'occasione per delineare la posizione del governo su diversi temi comunitari, tra cui sicurezza, energia e sistema produttivo europeo.

Il programma

Alla Camera dei deputati, le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni sono attese alle 11.30, con replica circa 2 ore dopo alle 13.30. La durata dei lavori prevista è di circa 4 ore e mezza. Per il Senato della Repubblica, è attesa la consegna del testo intorno alle 12.30 (dopo l'intervento alla Camera), con discussioni alle 16.30 circa e replica intorno alle 18.30.

La mozione della maggioranza

La mozione preparata dalla maggioranza parlerà di "aiuto multidimensionale" a Kiev, una categoria ampia che comprende anche la proroga degli aiuti militari italiani per il Paese guidato da Volodymyr Zelensky.