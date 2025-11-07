Abu Mazen, oggi gli incontri a Roma con Mattarella e Meloni

Il presidente della Palestina sarà al Quirinale alle 12.30 ricevuto dal capo dello Stato. Nel pomeriggio, alle 15, andrà a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con la premier. Ieri l’incontro in Vaticano con Papa Leone XIV, che ha confermato come occorra "perseguire la prospettiva della soluzione a due Stati"
Prosegue a Roma la visita di Abu Mazen. Il presidente palestinese oggi ha in programma gli incontri con il capo dello Stato Sergio Mattarella (alle 12.30 al Quirinale) e con la premier Giorgia Meloni (nel pomeriggio). Ieri invece è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV.
Abu Mazen a Palazzo Chigi
Alle ore 15 Abu Mazen è atteso a Palazzo Chigi per l’incontro con Giorgia Meloni. Circa un anno fa la premier offriva il sostegno italiano su tre punti chiave: l’azione dei mediatori per lo stop delle ostilità a Gaza, l’impegno per una soluzione politica duratura basata sulla prospettiva dei due Stati e la volontà del governo di svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e nella ricostruzione della Striscia. Si riparte da questi cardini, con la differenza che intanto la tregua è stata raggiunta.
L’incontro con il Papa
Quello tra il Pontefice e Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, è stato il loro primo faccia a faccia. La Santa Sede nelle comunicazioni ufficiali lo ha definito il “presidente dello Stato di Palestina”. Il Vaticano infatti ha riconosciuto lo Stato dieci anni fa, nel giugno del 2015. E la visita si è inserita nel percorso avviato da Papa Francesco. Leone XIV ha confermato che occorre "perseguire la prospettiva della soluzione a due Stati". Nel corso del faccia a faccia, durato circa mezz'ora, è stata anche sottolineata "l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto", ha riferito il Vaticano al termine dell’incontro. "Grazie per ricevermi, sono felice e grato di essere nuovamente qui", ha detto il presidente Mahmoud Abbas stringendo la mano al Pontefice e portandogli un dono dalla basilica della Natività di Betlemme. La sua ultima visita in Vaticano risaliva a dicembre 2024 quando, con Papa Francesco, si era sottolineata, anche in quella occasione, "l'importanza di raggiungere la soluzione per i due Stati". Con Leone, Abu Mazen aveva invece avuto un colloquio telefonico lo scorso luglio nel quale avevano parlato soprattutto della situazione umanitaria a Gaza, che resta nelle preoccupazioni del Papa e della Santa Sede.
