Abu Mazen, oggi gli incontri a Roma con Mattarella e Meloni

L’incontro con il Papa

Quello tra il Pontefice e Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, è stato il loro primo faccia a faccia. La Santa Sede nelle comunicazioni ufficiali lo ha definito il “presidente dello Stato di Palestina”. Il Vaticano infatti ha riconosciuto lo Stato dieci anni fa, nel giugno del 2015. E la visita si è inserita nel percorso avviato da Papa Francesco. Leone XIV ha confermato che occorre "perseguire la prospettiva della soluzione a due Stati". Nel corso del faccia a faccia, durato circa mezz'ora, è stata anche sottolineata "l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto", ha riferito il Vaticano al termine dell’incontro. "Grazie per ricevermi, sono felice e grato di essere nuovamente qui", ha detto il presidente Mahmoud Abbas stringendo la mano al Pontefice e portandogli un dono dalla basilica della Natività di Betlemme. La sua ultima visita in Vaticano risaliva a dicembre 2024 quando, con Papa Francesco, si era sottolineata, anche in quella occasione, "l'importanza di raggiungere la soluzione per i due Stati". Con Leone, Abu Mazen aveva invece avuto un colloquio telefonico lo scorso luglio nel quale avevano parlato soprattutto della situazione umanitaria a Gaza, che resta nelle preoccupazioni del Papa e della Santa Sede.