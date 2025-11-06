Papa Leone XIV, oggi l'incontro in Vaticano con Abu Mazen

Oggi è il giorno dell’incontro tra il presidente palestinese Abu Mazen e Papa Leone XIV, in Vaticano. Ieri Abu Mazen, appena arrivato in Italia, ha subito voluto recarsi alla basilica di Santa Maria Maggiore, per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, un pontefice con il quale c'era stato un costante scambio di telefonate e messaggi. Ma soprattutto un amico. "Non posso dimenticare che cosa Papa Francesco ha fatto per la Palestina, che cosa ha fatto per il palestinesi e che ha riconosciuto la Palestina senza che gli fosse chiesto", ha detto Abu Mazen (LE NEWS LIVE SU ISRAELE-PALESTINA).