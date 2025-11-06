Papa Leone XIV, oggi l'incontro in Vaticano con Abu Mazen

Al centro del dialogo la guerra a Gaza e le tensioni in Cisgiordania. Ieri Abu Mazen, appena arrivato in Italia, si era subito recato alla basilica di Santa Maria Maggiore, per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco
Oggi è il giorno dell’incontro tra il presidente palestinese Abu Mazen e Papa Leone XIV, in Vaticano. Ieri Abu Mazen, appena arrivato in Italia, ha subito voluto recarsi alla basilica di Santa Maria Maggiore, per rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco, un pontefice con il quale c'era stato un costante scambio di telefonate e messaggi. Ma soprattutto un amico. "Non posso dimenticare che cosa Papa Francesco ha fatto per la Palestina, che cosa ha fatto per il palestinesi e che ha riconosciuto la Palestina senza che gli fosse chiesto", ha detto Abu Mazen (LE NEWS LIVE SU ISRAELE-PALESTINA).
I temi al centro dell'incontro
Tanti gli incontri, nel corso degli anni, con Papa Francesco, mentre quello di oggi è il primo di Abu Mazen con il nuovo Pontefice (anche se i due si erano sentiti telefonicamente lo scorso 21 luglio, ndr). Sul tavolo dell’incontro c’è innanzitutto la fragile tregua a Gaza, ma si parlerà anche dei complessi problemi della Cisgiordania. "Grazie a Dio la prima fase dell'accordo di pace ancora va avanti, è molto fragile", "bisogna cercare come passare alla seconda fase, vedere il tema del governo, come si possono garantire i diritti di tutti i popoli", ha detto il Papa in questi giorni. "Il tema della Cisgiordania con i coloni è veramente complesso: Israele aveva detto una cosa poi si fa un'altra qualche volta. Dobbiamo cercare di lavorare insieme per la giustizia e per tutti i popoli", ha poi aggiunto Leone.
