Gaza, prosegue riconsegna degli ostaggi morti da parte di Hamas. LIVE

Un ragazzino è stato ucciso dalle forze israeliane nella città di Ya'bad, a ovest di Jenin, in Cisgiordania, stamattina presto. Lo afferma l'agenzia palestinese Wafa. Il ministero della Salute ha dichiarato che l'Autorità Generale per gli Affari Civili li ha informati della morte del quindicenne Murad Fawzi Abu Seifen, colpito dalle forze israeliane, aggiungendo che il suo corpo è trattenuto dalle autorità israeliane. Fonti locali hanno riferito a Wafa che le forze israeliane avrebbero preso d'assalto la città di Ya'bad ieri sera e avrebbero aperto il fuoco su Abu Seifen in una delle strade della città, colpendolo con quattro proiettili. Avrebbero inoltre impedito alle ambulanze di raggiungerlo e lo hanno lasciato morire dissanguato prima di sequestrare il suo corpo. Le forze israeliane hanno schierato cecchini contro un edificio della città e hanno fatto irruzione nelle sue strade. Con l'uccisione di Abu Seifen, il numero di palestinesi uccisi nel governatorato di Jenin dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla città e sul campo profughi di Jenin, il 21 gennaio, è salito a 56, con oltre 200 feriti. Durante questo periodo, le forze israeliane, a quanto risulta all'agenzia palestinese, avrebbero demolito completamente più di 600 abitazioni, pari al 33% del campo, mentre 22 mila residenti sono stati sfollati nelle città e nei villaggi intorno a Jenin e in alcuni quartieri all'interno della città stessa.