Gaza, prosegue riconsegna degli ostaggi morti da parte di Hamas. LIVE

Prosegue la consegna degli ostaggi morti da parte di Hamas. Il corpo restituito a Israele ieri sera è stato identificato dagli esperti forensi come quello di uno degli ostaggi: lo scrive il Times of Israel. Il suo nome non è ancora stato reso pubblico. Dunque, rimangono ora nella Striscia di Gaza i corpi di sei ostaggi morti. Gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell'Onu sul sostegno del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che prevede il dispiegamento di una forza internazionale.
Mo, dal Papa questa mattina il presidente palestinese Mahmoud Abbas
Il Papa stamani riceve il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il faccia a faccia nel Palazzo Apostolico alle 10.30.
Media: "15enne ucciso da militari israeliani vicino a Jenin"
Un ragazzino è stato ucciso dalle forze israeliane nella città di Ya'bad, a ovest di Jenin, in Cisgiordania, stamattina presto. Lo afferma l'agenzia palestinese Wafa. Il ministero della Salute ha dichiarato che l'Autorità Generale per gli Affari Civili li ha informati della morte del quindicenne Murad Fawzi Abu Seifen, colpito dalle forze israeliane, aggiungendo che il suo corpo è trattenuto dalle autorità israeliane. Fonti locali hanno riferito a Wafa che le forze israeliane avrebbero preso d'assalto la città di Ya'bad ieri sera e avrebbero aperto il fuoco su Abu Seifen in una delle strade della città, colpendolo con quattro proiettili. Avrebbero inoltre impedito alle ambulanze di raggiungerlo e lo hanno lasciato morire dissanguato prima di sequestrare il suo corpo. Le forze israeliane hanno schierato cecchini contro un edificio della città e hanno fatto irruzione nelle sue strade. Con l'uccisione di Abu Seifen, il numero di palestinesi uccisi nel governatorato di Jenin dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla città e sul campo profughi di Jenin, il 21 gennaio, è salito a 56, con oltre 200 feriti. Durante questo periodo, le forze israeliane, a quanto risulta all'agenzia palestinese, avrebbero demolito completamente più di 600 abitazioni, pari al 33% del campo, mentre 22 mila residenti sono stati sfollati nelle città e nei villaggi intorno a Jenin e in alcuni quartieri all'interno della città stessa.
Media: "È di un ostaggio corpo restituito ieri sera a Israele"
Il corpo restituito da Hamas a Israele ieri sera è stato identificato dagli esperti forensi come quello di uno degli ostaggi. Il suo nome non è ancora stato reso pubblico. Lo scrive il Times of Israel. Dunque, rimangono ora nella Striscia di Gaza i corpi di sei ostaggi morti.
Usa presentano bozza Onu su piano Trump per Gaza
Gli Stati Uniti hanno presentato ai paesi partner una bozza di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell'Onu volta sul sostegno del piano di pace di Donald Trump per Gaza, che prevede il dispiegamento di una forza internazionale. Lo ha riferito la missione americana alle Nazioni Unite. L'ambasciatore americano, Mike Waltz, ha riunito i dieci membri eletti del Consiglio e diversi partner regionali (Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Turchia), ha precisato un portavoce, a riprova del "sostegno regionale" al testo.
Corpi 15 palestinesi restituiti da Israele, in tutto 285
I funzionari dell'ospedale Nasser di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, hanno annunciato di aver ricevuto i corpi di 15 palestinesi, portando il numero totale di corpi rimpatriati a Gaza a 285. Lo riporta l'Associated Press. Questo rimpatrio avviene il giorno dopo che Hamas ha consegnato il corpo di Itay Chen, un soldato israeliano ucciso il 7 ottobre 2023 durante l'attacco al kibbutz Nir Oz, il cui corpo era stato portato a Gaza. In conformita' con i termini dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, per ogni soldato israeliano restituito dal movimento islamista palestinese, Israele restituisce 15 corpi palestinesi.
Onu, al via a Gaza campagna vaccini per 44 mila bambini
Le Nazioni Unite hanno annunciato il lancio nella Striscia di Gaza di una campagna di recupero per la vaccinazione di routine, la nutrizione e il monitoraggio della crescita, mirata a 44 mila bambini privati di servizi salvavita a causa della guerra. I bambini, ha spiegato il portavoce Farhan Haq, riceveranno tre dosi dei vaccini integrali pentavalente, polio, rotavirus e pneumococco, e due dosi del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia. Il primo dei tre cicli previsti inizierà questa domenica e durera' dieci giorni, con le vaccinazioni che si svolgeranno in quasi 150 strutture sanitarie e dieci cliniche mobili in tutta la Striscia di Gaza. Le organizzazioni umanitarie hanno portato vaccini, siringhe, attrezzature e rifornimenti nutrizionali necessari per questa campagna. Il portavoce ha aggiunto che sono stati formati oltre 450 operatori sanitari e personale di supporto, oltre a quasi 150 medici.
Israele ha ricevuto a Gaza bara con corpo ostaggio
La bara contenente il corpo di un prigioniero deceduto ha attraversato il confine di Gaza verso Israele. Lo afferma l'esercito israeliano. Il corpo, scortato dalle truppe israeliane, è diretto all'Istituto nazionale di medicina legale per l'identificazione.