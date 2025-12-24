Pavel Durov, il caso del fondatore di Telegram con 100 figli biologici sparsi in 12 PaesiMondo
L'uomo è al centro di una vicenda che intreccia tecnologia, etica e vita privata. Donne attraenti hanno iniziato a presentarsi nell'estate del 2024 in una clinica per la fertilità nel sud di Mosca in risposta a un'insolita campagna di marketing: sperma e Fivet gratuiti. Il seme apparteneva proprio al miliardario russo oggi residente a Dubai, che ha annunciato già in passato che i suoi figli biologici avranno diritto a una quota della sua eredità. Così vuole combattere la denatalità globale
L'ambiguo fondatore di Telegram Pavel Durov ha donato il suo sperma a una clinica della fertilità privata a Mosca che nell'estate dello scorso anno aveva pubblicizzato, in conferenze, social e siti di notizie, "l'elevata compatibilità genetica" del tycoon e indicato un elevato compenso per le donne di età inferiore ai 37 anni che avessero accettato di sottoporsi a fertilizzazione in vitro e che volevano usare il suo sperma "in offerta". La clinica "AltraVita", ha scoperto il Wall Street Journal, continua a pubblicizzare il "materiale biologico" accanto a una foto del fondatore di Telegram e al logo della app. E fra l'altro è stata anche fondata dall'amico di una vita di Durov, Sergey Yakovenko.
I figli di Durov sparsi in almeno 12 Paesi
Durov ha 41 anni, residenza a Dubai e già un centinaio di figli biologici in almeno 12 Paesi, oltre ai sei che ha concepito con tre madri diverse. Prima di fondare Telegram, ancora in Russia, dove è nato, aveva dato vita a Vkontakte, prima di essere costretto a cederne la proprietà e lasciare la Russia, Paese con cui mantiene stretti contatti. "Le pazienti che si sono presentate avevano tutte uno splendido aspetto. Erano istruite e in salute", ha spiegato al Wsj un ex dottore della clinica che aveva preso in esame diverse volontarie, precisando che le partecipanti dovevano non essere sposate per evitare complicazioni legali. "Volevano un figlio da, beh, un certo tipo di uomo. Vedevano questo tipo di figura paterna come quella giusta".
I figli biologici del fondatore di Telegram riceveranno parte della sua eredità
Durov aveva scritto che aveva iniziato la sua carriera di donatore nel 2010. In un primo momento lo aveva offerto a una amica che cercava di avere un figlio. Poi lo aveva continuato a fare anonimamente, per alleviare la scarsità sul mercato di "materiale donatore di alta qualità". Pur avendo smesso di donare da tempo, il suo sperma congelato è sempre disponibile alla AltraVita. Il tycoon aveva poi reso ancora più appetibile l'offerta, precisando che i suoi figli biologici avrebbero ricevuto parte uguale della sua eredità, laddove il suo patrimonio è valutato in 17 miliardi di dollari. Oltre che Telegram, Durov è proprietario di una quantità non precisata di bitcoin che ha detto di aver acquistato nel 2013. La sua promessa aveva innescato un fiume di messaggi da presunti suoi discendenti.
"Se riescono a confermare che condividono Dna con me, un giorno, forse tra 30 anni, avranno le carte in regola per condividere il mio patrimonio dopo la mia morte", ha scritto. "Un mondo oscuro e distopico si sta avvicinando velocemente mentre dormiamo. Ci siamo messi su una strada diretta all'autodistruzione, morale, intellettuale, economica e infine biologica", ha scritto Durov.
L'arresto in Francia nel 2024
Il fondatore dell'app di messaggistica, noto per il suo look total black e per la posizione libertaria contraria ai poteri centrali, ha spostato la sede dell'app a Dubai nel 2017, ottenendo cittadinanza negli Emirati e in Francia. Telegram, che conta oltre un miliardo di utenti attivi al mese, ha generato più di 500 milioni di dollari di profitto lo scorso anno, secondo documenti citati dal Wsj. L'app, su cui nel 2012 si sono concentrate le pressioni dei Servizi russi e spesso al centro di polemiche per la diffusione di contenuti illegali, è stata oggetto di indagini in Francia: Durov è stato arrestato nel 2024 con accuse di scarsa collaborazione nelle indagini su traffici illeciti, accuse che lui respinge.
La missione di Durov: incentivare altri uomini a donare
Sul piano personale, l'imprenditore russo conduce uno stile di vita salutista e ha avuto figli con diverse partner, tra cui la modella ungherese Diana Bako e l'influencer Juli Vavilova. Con l'ex compagna Irina Bolgar è in corso una disputa legale in Svizzera, che lui definisce "strumentale". Durov ha presentato le donazioni del suo seme come un tentativo di contribuire ad alleviare la carenza di sperma sano e di incentivare altri uomini a fare lo stesso. Il miliardario condivide questa "missione" con un piccolo gruppo di alcune delle persone più ricche e influenti del pianeta che stanno spingendo oltre i confini dell'etica e della tecnologia riproduttiva. Alcuni utilizzano test genetici ed esplorano lo splicing genetico per produrre figli con i tratti desiderati. Altri, come Elon Musk, parlano della procreazione come di una necessità per compensare il calo demografico e come di un modo per colonizzare la galassia con i propri discendenti.