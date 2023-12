Gli ospiti e il programma

Alle 10 la giornata si apre con gli interventi del ministro dello Sport Abodi e del ct della Nazionale Luciano Spalletti. Tra gli altri presenti oggi: i ministri dell’Agricoltura e della Salute, Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci (11.45); quello dell’Interno Matteo Piantedosi (insieme a un ex capo dello stesso dicastero, Marco Minniti, alle 15); il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla PCM Fazzolari, il viceministro all’Economia Leo (16); alle 17.00 dibattito: "Made in Italy, il valore dell'eccellenza", con il ministro Urso, il presidente di Azione Calenda e il sottosegretario al ministero delle Imprese Bergamotto; alle 19.00 presentazione del libro La versione di Giorgia di Sallusti, con Donzetti e Rampelli.

Cosa è successo finora

Molto è già successo ad Atreju. Ieri, 15 dicembre, nella seconda giornata di Atreju, c'è stata la partecipazione a sorpresa dell'ex compagno di Meloni, Andrea Giambruno. Un giorno prima erano invece scoppiate alcune polemiche per le parole pronunciate dall'evento da Paolo Corsini, direttore degli approfondimenti Rai, che aveva usato il termine "noi" per riferirsi al partito di Meloni, definendosi militante, e chiedendo "Come sta il nostro partito?". Poi aveva polemizzato con Elly Schlein, senza nominarla, per aver declinato il dibattito: "Hanno preferito occuparsi di come vestirsi e di che colori utilizzare, piuttosto che confrontarsi". Il ministro dell'Economia Giorgetti ha invece paragonato alla morfina il Superbonus: "Bisogna disintossicarsi subito".