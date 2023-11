Elon Musk incontra Netanyahu per discutere di antisemitismo online

Mondo

Il Qatar ha annunciato il via libera al rilascio di 50 tra donne e bambini in cambio in una pausa dai combattimenti di 4 giorni e alla liberazione di circa 150 detenuti palestinesi. Secondo il comunicato ufficiale di Doha, il cessate il fuoco consentirà l’ingresso giornaliero nella Striscia di 300 convogli umanitari, carburante compreso. E già si ipotizza una proroga. Via libera nel governo Netanyahu. Biden: 'Soddisfatto'