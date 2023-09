Migranti verso l'Italia, scontro via social Berlino-Musk sulle ong

Musk ha ritwittato un video che mostra il salvataggio in mare di ong che sarebbero sovvenzionate dal governo tedesco e che "raccolgono migranti illegali per poi portarli in Italia". "I tedeschi ne sono consapevoli?", si è chiesto il patron di X sul social. Il ministero tedesco degli Esteri ha replicato: "Sì, e si chiama salvare vite"