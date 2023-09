Migranti, lontana l’intesa per nuovo patto Ue. Scontro Italia-Germania

La proposta di compromesso avanzata dalla Spagna ha convinto Berlino ma non ancora Roma, che frena: “Nessun via libera affrettato, il testo va approfondito”. Uno dei nodi rimangono le Ong. Oggi alle 13 la premier Giorgia Meloni parteciperà a Malta all'Eu Med9 Summit. L'agenzia Onu per i rifugiati: “Dall'inizio dell'anno al 24 settembre, più di 2.500 migranti sono morti o dispersi dopo aver tentato di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa. Nello stesso periodo, oltre 130mila gli arrivi via mare in Italia” ascolta articolo

Sembra ancora lontana l'intesa per un nuovo patto Ue sui migranti. Mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dato l’ok al regolamento sulla gestione delle crisi, a frenare sull'intesa chiave per la finalizzazione del Patto sulla migrazione e l'asilo è l’Italia. "Nessun via libera affrettato, il testo va approfondito", ha detto Roma riguardo al nuovo compromesso proposto dalla Spagna. Uno dei nodi rimangono le Ong. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi alle 13 parteciperà a Malta all'Eu Med9 Summit. Intanto, l'Unhcr avverte: “La situazione a Lampedusa è motivo di grave preoccupazione. L'Italia non può essere lasciata sola nel rispondere ai bisogni degli arrivi” (MIGRANTI, LO SPECIALE).

Intesa lontana sul patto Ue sui migranti Tornando al nuovo patto Ue sui migranti, la proposta di compromesso avanzata dagli spagnoli ha convinto Berlino ma non ancora Meloni. In particolare in un punto, quello che esclude i salvataggi delle Ong da situazioni di strumentalizzazione della migrazione da parte dei Paesi terzi, rischia di trovare l'opposizione del governo. Lo scontro con la Germania sulle attività delle organizzazioni non governative, infatti, resta altissimo. Palazzo Chigi si è detto "sorpreso" che, proprio mentre a Bruxelles era in corso il vertice decisivo per l'ok al Patto sui migranti, nel Mediterraneo navigavano sette navi gestite dalle Ong e battenti bandiera tedesca, delle quali quattro in area Sar italiana. "La notizia delle sette navi delle Ong battenti bandiera tedesca conferma i nostri timori. È una coincidenza? Cosa c'è dietro? C'è un interesse elettorale? Di altro tipo? Non può essere, è una cosa che non funziona. Qualcuno forse vuole impedire che ci sia un accordo? C'è veramente molto stupore", ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ieri serata da Berlino, dove ha incontrato la sua omologa Annalena Baerbock. La frenata di Roma sul Patto ha spento l'entusiasmo che, ieri mattina, si respirava dalle parti della presidenza di turno Ue detenuta dalla Spagna. Ursula von der Leyen, da Spalato, aveva chiesto espressamente che ci fosse l'intesa in giornata, ma il Consiglio Affari Interni di Bruxelles è terminato senza un accordo. vedi anche Patto Ue su migranti, Italia chiede tempo. Scontro Roma-Berlino su ong

Unhcr: “L’Italia non può essere lasciata sola” Ieri sera è arrivato anche un appello dell’Unhcr. "La situazione a Lampedusa è motivo di grave preoccupazione. Unhcr è presente e apprezza gli sforzi delle autorità per decongestionare rapidamente l'isola, ma l'Italia non può essere lasciata sola nel rispondere ai bisogni degli arrivi. L'Unhcr ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un meccanismo concordato a livello regionale per lo sbarco e la ridistribuzione dei migranti che arrivano via mare, in uno spirito di condivisione delle responsabilità e solidarietà con gli Stati in prima linea", ha detto a una riunione del Consiglio di Sicurezza Ruven Menikdiwela, capo dell'ufficio di New York per l'agenzia Onu per i rifugiati. Ha aggiunto che “da gennaio al 24 settembre 2023, circa 186mila persone sono arrivate via mare nell'Europa del sud (Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta) con la maggioranza - oltre 130mila - arrivate in Italia (+83% rispetto allo stesso periodo nel 2022)". E ancora: "Dall'inizio dell'anno al 24 settembre, più di 2.500 migranti sono morti o dispersi dopo aver tentato di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa. Questo numero rappresenta un aumento di due terzi rispetto alle 1.680 persone nello stesso periodo del 2022". vedi anche Migranti, Von der Leyen: "Serve accordo tra Stati dell'Unione europea"