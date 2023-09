Migranti, Tajani e Baerbock a Berlino: "Lavorare ad azioni congiunte"

Conferenza stampa congiunta in Germania tra la ministra tedesca degli Esteri e il titolare della Farnesina. "Italia e Germania convinte che serva un'azione europea, le sue parole mi hanno fatto piacere", ha detto Tajani. Poi sul Patto sui migranti: "La proposta tedesca di compromesso? Ho chiesto tempo per valutare"

Botta e risposta

"Non lasceremo soli singoli Stati europei", ha detto Baerbock, "Il nostro obiettivo comune è che le persone non partano nemmeno su quelle barche traballanti", quindi dobbiamo "lavorare con i paesi di provenienza, anche per facilitare i rimpatri di chi non ha diritto di rimanere".

"Italia e Germania sono convinte che serva un'azione europea, le sue parole mi hanno fatto piacere", ha risposto Tajani che ha ribadito il contenuto della lettera di Meloni a Scholz in merito agli stanziamenti tedeschi a favore di ong che si occupano di migranti in Italia: "Gli sforzi finanziari dei singoli Stati si concentrino su soluzioni strutturali della questione migratoria".

Le ong

"Ogni vita umana conta", ha detto la ministra degli Esteri tedesca, tra chi cerca di attraversare il Mediterraneo. Tante persone vengono salvate e "quasi il 95%" delle persone salvate che arrivano in Italia lo sono grazie alle navi delle autorità italiane, questa "è un'attività umanitaria molto importante di cui siamo grati. Anche chi fa salvataggi in mare volontariamente con navi civili, però, dà un contributo e "la loro attività ha quindi il nostro appoggio", ha aggiunto.

"Nessuno fa la guerra alle ong - replica Tajani - però non possono essere una sorta di calamita per attrarre migranti irregolari che, guarda caso, vengono portati sempre e soltanto in Italia perché è il porto più vicino. Le navi delle ong possono fare soccorso in mare, ma non si può trasformare l'Italia nel luogo dove tutte le ong portano i migranti, anche perché non vogliono venire" ma vogliono raggiungere "altri Paesi europei".