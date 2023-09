Migranti, dalle espulsioni ai controlli su minori: il nuovo decreto

Approvato ieri in Cdm, il testo prevede in certi casi rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, per individuare l'età del migrante. I 16enni potranno essere ospitati nei centri ordinari. Sarà il questore a esaminare le domande di asilo reiterate, senza impedire l'espulsione se non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Il provvedimento inserisce tutte le donne, non solo quelle in stato di gravidanza, tra le persone vulnerabili