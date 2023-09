Migranti e sbarchi, il peso delle Ong sul totale dei salvataggi

Secondo i dati del Ministero dell’Interno italiano, quest’anno la maggioranza delle persone sbarcate nel nostro Paese è stata salvata da Guardia costiera e Frontex. Solo il 4% è stato soccorso da navi Ong. L’Italia inoltre non è tra i Paesi che in proporzione alla popolazione ha ricevuto più domande per richiesta d’asilo. Di questo si è occupata la puntata di Numeri di Sky TG24 del 26 settembre