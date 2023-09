Orban attacca l'Ue: "Il Patto sui migranti è fallito"

Mondo

L'ultima versione è stata approvata nel 2013, ai tempi del governo di Enrico Letta. Il testo disciplina i criteri per individuare lo Stato Ue che si deve prendere carico della domanda di asilo di un migrante arrivato in Europa. A settembre 2023 le norme contenute nel documento sono state messe in discussione a causa della nuova situazione emergenziale degli approdi in Italia. Per il Capo dello Stato Sergio Mattarella 'il trattato di Dublino è preistoria'