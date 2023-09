Migranti, Von der Leyen: "Serve accordo tra Stati dell'Unione europea"

"L'Ue dovrà riformare il sistema di gestione delle migrazioni"

E ancora: "Nel prossimo futuro, l'Ue dovrà riformare il proprio sistema di gestione delle migrazioni e di asilo, come dimostrano gli ultimi eventi a Lampedusa, dove stanno arrivando decine di migliaia di migranti". Von der Leyen si trova a Spalato, in Croazia, per partecipare alle Giornate di studio del Partito popolare europeo (Ppe), dove sono radunati quasi tutti gli europarlamentari del gruppo popolare, in vista delle elezioni europee indette per il giugno del 2024. "I nostri cittadini vorrebbero, giustamente, che sia l'Europa a decidere chi arriva e sotto quali condizioni, e non i trafficanti di esseri umani", ha spiegato.