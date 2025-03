Il fondatore di Telegram Durov autorizzato a lasciare Francia

Chi è Pavel Durov



Nato il 10 ottobre 1984 a San Pietroburgo, Durov si è trasferito a Torino in giovane età, poiché suo padre, latinista e professore universitario, lavorava lì. Ha trascorso buona parte della sua gioventù in Italia, prima di tornare in Russia nel 2001, dove ha frequentato il ginnasio accademico. Nel 2006, laureato in filologia all'Università di San Pietroburgo, Durov ha creato il social network VKontakte (VK), che è diventato rapidamente la principale piattaforma social russa prima di lanciare Telegram.