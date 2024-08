Telegram, Durov in tribunale dopo la fine del fermo di Polizia

L’uomo è stato rilasciato alla fine del fermo che scadeva stasera ed è stato trasferito al tribunale di Parigi in vista di una possibile incriminazione, secondo quanto appreso dall'Afp. Politico intanto ha fatto sapere di aver visionato in esclusiva un documento ufficiale dell'inchiesta: emergerebbe quanto sia più ampia e abbia avuto inizio mesi prima rispetto a ciò che si sapeva. Le autorità francesi, inoltre, a marzo avrebbero emesso un mandato d’arresto anche per il fratello e co-fondatore Nikolai Durov

Pavel Durov, numero uno di Telegram, è stato fermato in Francia lo scorso 24 agosto. Ma, da quanto emerge, l’inchiesta è più ampia e ha avuto inizio mesi prima rispetto a quanto si sapesse finora. Le autorità francesi, inoltre, a marzo avrebbero emesso un mandato di arresto non solo per il Ceo dell’azienda tecnologica, ma anche per il fratello e co-fondatore Nikolai Durov. A rivelarlo è un documento ufficiale visionato in esclusiva da Politico. Secondo Ria Novosti, invece, Nikolai non sarebbe coinvolto: l’agenzia russa ha scritto di avere saputo da una fonte alla Procura di Parigi che al momento solo Pavel Durov è inquisito nell'inchiesta relativa a Telegram. Intanto, secondo l'Afp, Pavel Durov è stato rilasciato dalla polizia alla fine del fermo che scadeva stasera ed è stato trasferito nel primo pomeriggio al tribunale di Parigi, in vista di una possibile incriminazione.