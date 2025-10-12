A Gaza prove di quotidianità perduta: spunta mercato tra rovine. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Gaza

A Gaza prove di quotidianità perduta: spunta un mercato tra le rovine. FOTO

Video Reuters/Getty Images

Il cessate il fuoco nella Striscia sembra reggere: 500mila palestinesi si sono mossi verso nord per tornare dove un tempo sorgevano le loro case, e a Gaza City è stato filmato un mercato di strada. Intanto c’è attesa per lo scambio di prigionieri, mentre Hamas ha richiamato 7mila membri delle sue forze di sicurezza per riaffermare il controllo sulle aree di Gaza recentemente abbandonate dall’esercito israeliano

